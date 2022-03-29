В рязанском селе задержали 33-летнего «закладчика» с 53 граммами наркотика

Мужчину задержали в селе Реткино. Он планировал сделать «закладки».

Рязанские полицейские задержали 33-летнего кораблинца с «закладками». Подробности во вторник, 29 марта, привело региональное управление МВД.

Полицейские установили, что 33-летний мужчина причастен к распространению наркотиков через нелегальный интернет-магазин. Правоохранителям поступила информация, что злоумышленник планирует приехать на автомобиле в Рязань. В селе Реткино правонарушителя задержали при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром».

В ходе досмотра у мужчины изъяли 47 граммов производного N- метилэфедрона. Оперативники выяснили, что злоумышленник распространял наркотики не только в Рязани, но и в районах области — в Новомичуринске и Скопинском районе полицейские нашли три закладки.

В общей сложности у правонарушителя изъяли 53 грамма наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Проводится расследование.