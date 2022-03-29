В Рязанской области сохраняется ажиотажный спрос на сахар
В региональном минэкономразвития отметили, что товар поставляют в торговые сети каждый день.
В Рязанской области сохраняется ажиотажный спрос на сахар. Об этом сообщили в региональном минэкономразвития.
Указывается, что запасы сахара в торговых сетях пополняют регулярно. Товар поставляют ежедневно. Однако повышенный спрос сохраняется.
В министерстве попросили граждан. соблюдать спокойствие.
Ранее корреспондент РЗН. инфо составил инструкцию по поиску сахара в Рязани.