В Рязанской области на всех естественных водоемах ограничили рыбалку

Запрет продлится с 1 апреля по 10 июня не только в рыболовных зонах, но и всех водоемах.

В Рязанской области на всех естественных водоемах ограничили рыбалку. Об этом во вторник, 29 марта, сообщило ИД «Пресса».

Рыбакам запрещено ловить рыбу всеми орудиями добычи. Исключение составляет рыбалка с берега одной поплавочной или донной удочки, с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях вылова у одного рыбака, вне мест нереста.

Запрет продлится с 1 апреля по 10 июня не только в рыболовных зонах, но и всех водоемах.

Нарушителям запрета грозят максимальные штрафные санкции.