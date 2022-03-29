В Рязанской области на всех естественных водоемах ограничили рыбалку
Запрет продлится с 1 апреля по 10 июня не только в рыболовных зонах, но и всех водоемах.
В Рязанской области на всех естественных водоемах ограничили рыбалку. Об этом во вторник, 29 марта,
Рыбакам запрещено ловить рыбу всеми орудиями добычи. Исключение составляет рыбалка с берега одной поплавочной или донной удочки, с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях вылова у одного рыбака, вне мест нереста.
Запрет продлится с 1 апреля по 10 июня не только в рыболовных зонах, но и всех водоемах.
Нарушителям запрета грозят максимальные штрафные санкции.