В Рязанской области детей станут учить плаванию бесплатно

В регионе запустят программу «Плавание для всех», которая позволит обучить плаванию школьников младших классов.

В Рязанской области детей станут учить плаванию бесплатно. Об этом во вторник, 29 марта, на заседании правительства заявил губернатор Николай Любимов.

Политик отметил, что в регионе запустят программу «Плавание для всех», которая позволит обучить плаванию школьников младших классов.

Бесплатные занятия пройдут вместо занятий физкультурой на базе ФОКов и бассейнов. Из школ детей планируют доставлять на транспорте, где это необходимо.

«Первоклашки будут приходить в бассейн, где станут обучаться по определенной программе и научаться плавать с младших лет… Дети смогут получить стимул для развития спортивного здоровья» — заявил губернатор.

Политик отметил, что организовать бесплатные уроки смогут «почти в каждом районе» региона.