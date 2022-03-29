В Рязанской области 30 марта ожидается до +5 градусов

Ночью возможен небольшой снег и гололедица, днем — без осадков.

В Рязанской области 30 марта ожидается до +5 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В среду, 30 марта, на территории Рязанской области будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег и гололедица, днем — без осадков.

Ветер северо-западного и западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду ночью и 2-7 метров в секунду днем.

Температура воздуха по области ночью от -6 до -1 градуса, днем — от 0 до +5 градусов.