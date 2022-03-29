В Рязани вандалы разбили стекла на остановке общественного транспорта

Инцидент произошел на улице Зубковой.

В Рязани вандалы разбили стекла на остановке общественного транспорта. Об этом сообщил очевидец в группе « Рязанский формат » в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 29 марта.

Инцидент произошел на улице Зубковой.

«Не пора ли возвращать в Рязань старые, добрые железобетонные остановки? Последние стеклянные пали бесславной смертью под любопытством неких агрессивных сил», — отметил пользователь.

Инцидент прокомментировали в региональном УМВД. В полицию не поступали заявления и сообщения по этому случаю. Информацию зарегистрировали, проводится проверка.