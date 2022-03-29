В Рязани вандалы разбили стекла на остановке общественного транспорта
Инцидент произошел на улице Зубковой.
В Рязани вандалы разбили стекла на остановке общественного транспорта. Об этом сообщил очевидец в группе «
Инцидент произошел на улице Зубковой.
«Не пора ли возвращать в Рязань старые, добрые железобетонные остановки? Последние стеклянные пали бесславной смертью под любопытством неких агрессивных сил», — отметил пользователь.
Инцидент прокомментировали в региональном УМВД. В полицию не поступали заявления и сообщения по этому случаю. Информацию зарегистрировали, проводится проверка.