В Рязани увеличили число автобусов на маршруте № 16

Их интервалы в часы «пик» составляют около 12-15 минут.

В Рязани увеличили число автобусов на маршруте № 16. Информацию опубликовали на сайте мэрии.

С 29 марта по маршруту следуют 15 автобусов большого класса. Их интервалы в часы «пик» составляют около 12-15 минут. Расписание размещено на сайте управления рязанским троллейбусом.

Специалисты управления проводят мониторинг работы автобусного маршрута и анализируют пассажиропоток. По результатам принимаются решения об изменении расписания или увеличении числа автобусов.