В Рязани трое парней размещали интим-фото своей знакомой в интернете

Установлено, что трое подозреваемых испытывали неприязненные отношения к своей знакомой. Они разместили в интернете ее интим-фото. Недоброжелателей девушки быстро установили.

В Рязани возбудили уголовные дела в отношении троих парней, которые обвиняются в нарушении неприкосновенности частной жизни. Подробности во вторник, 29 марта, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что трое подозреваемых испытывали неприязненные отношения к своей знакомой. Они разместили в интернете ее интим-фото. Недоброжелателей девушки быстро установили.

В отношении всех троих возбуждены уголовные дела. В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.