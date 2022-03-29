В Рязани прошел большой театральный капустник

27 марта все театры Рязани собрались на одной сцене, чтобы отметить профессиональный праздник. Капустник прошел в областной филармонии.

27 марта все театры Рязани собрались на одной сцене, чтобы отметить профессиональный праздник. Капустник прошел в областной филармонии.

По аналогии с Единым центром вакцинации инициативная творческая группа создала Единый центр театрализации. Его возглавили четыре ведущих специалиста: три доктора — Чехов, Живаго, Айболит и сеньора Чипполина, «народный лекарь». На сцене также появились и врачи-вредители: доктор кукольных наук Карабас-Барабас, Мориарти и Белладона. Поединок был интеллектуальным в духе игры «Что? Где? Когда?». Победил союз театральный деятелей. Его представил региональный руководитель отделения, секретарь союза театральный деятелей России Константин Кириллов.

По традиции, каждый театр подготовил свою «капусту». Театр кукол рассказал зрителям сказку о «мягкой силе искусства», с помощью которого можно покорить любого Кощея. ТЮЗ выступил в жанре «подростковая антиутопия» и наглядно продемонстрировал, как артистический дар помогает бороться за «светлое безковидное будущее». Музыкальный театр провел сеанс по методу Штрауса. А Театр драмы предложил обратиться к классикам. Проверенные временем рецепты зрителям выписали: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов, Островский и Жан-Батист Мольер, в пьесах которого медицинские мотивы не редкость.

Большой театральный капустник прошел при поддержке ПАО «Прио-Внешторгбанк». Информационным партнером стал телеканал ТКР.