В России запустят еще один аналог Instagram*
Его разработал бывший сотрудник «Яндекса». Социальная сеть Now начала бета-тестирование.
В России запустят еще один аналог Instagram*. Информация об этом во вторник, 29 марта,
Соцсеть Now разработал бывший сотрудник «Яндекса» Дмитрий Маринин. Программист уже начал бета-тестирование.
Уточняется, что за первые часы работы соцсети в ней зарегистрировалось более десяти тысяч пользователей.
Маринин заявил, что для создания аналога заблокированной в России соцсети необходимы теоретический и практический опыт в области компьютерных технологий.
Ранее в России анонсировали запуск аналога американской сети «Россграм». Разработчики опубликовали видеопрезентацию, на которой продемонстрировали интерфейс соцсети.
* Соцсеть, признанная в России экстремистской