В России запустят еще один аналог Instagram*

Его разработал бывший сотрудник «Яндекса». Социальная сеть Now начала бета-тестирование.

В России запустят еще один аналог Instagram*. Информация об этом во вторник, 29 марта, появилась в официальном telegram-канале новой соцсети.

Соцсеть Now разработал бывший сотрудник «Яндекса» Дмитрий Маринин. Программист уже начал бета-тестирование.

Уточняется, что за первые часы работы соцсети в ней зарегистрировалось более десяти тысяч пользователей.

Маринин заявил, что для создания аналога заблокированной в России соцсети необходимы теоретический и практический опыт в области компьютерных технологий.

Ранее в России анонсировали запуск аналога американской сети «Россграм». Разработчики опубликовали видеопрезентацию, на которой продемонстрировали интерфейс соцсети.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской