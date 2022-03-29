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В России разработают отечественный магазин приложений для Android
Также известна дата запуска NashStore.

В России появится отечественный магазин приложений для Android. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на директора по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

Планируемая дата запуска NashStore — 9 мая.

«В условиях, когда Россия оказалась в тисках сурового прессинга со стороны западных компаний, задача общественных организаций и объединений сделать все, чтобы российский бизнес и граждане имели отечественные альтернативы. К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore», — отметил Зыков.

По словам эксперта, у пользователей NashStore будет возможность скачивать и обновлять приложения, а также оплачивать подписки. При этом сервис позволит гражданам России и стран ЕАЭС пользоваться привычными ресурсами без ограничений. На данный момент с АНО «Цифровые платформы» по созданию магазина приложений сотрудничают более 700 компаний.

«В период тотальных манипуляций важными социальными процессами граждан России, мы видим вполне логичным разбавить доминирующее и монопольное положение собственных магазинов приложений операционных систем, в первую очередь Android. Такая практика была уже реализована с AppGallery от Huawei. В России уже есть необходимая нормативная практика — предустановка приложений на новые смартфоны и возможность выбора приложений из списка. Это отличная альтернатива на ближайшее время, а возможно и единственный вариант, в случае ухода Google из России. Сейчас мы формируем экспертный совет и расширенный пул разработчиков мобильных приложений для качественной подготовки реестра», — добавил глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Уточняется, что команда организации работает над различными способами оплаты за приложения, совместимых с российской платежной системой «Мир».