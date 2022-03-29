В Путятине прохожие обнаружили труп 49-летней медсестры

Труп женщины обнаружили прохожие.

В Путятине прохожие обнаружили труп 49-летней женщины. Об этом во вторник, 29 марта, сообщило «КП-Рязань» со ссылкой на региональный следком.

Труп обнаружили прохожие в понедельник, 28 марта, примерно в 7.17 на одной из улиц райцентра. Позже следователи установили личность женщины — ей оказалась местная медсестра, работавшая в путятинской больнице.

Следователи уточнили, что видимых следов смерти криминального характера на теле умершей не обнаружили. По данному факту проводится доследственная проверка.