В Приморье трое 12-летних мальчиков изнасиловали одноклассницу
Это происходило с января по март. Они приводили одноклассницу в заброшенный дом, смотрели ролики откровенного характера, а после издевались над девочкой.
В Приморье изнасиловали 12-летнюю девочку. Об этом во вторник, 29 марта,
Инцидент произошел в городе Находка. Трое мальчиков с января по март приводили одноклассницу в заброшенный дом. Они смотрели ролики откровенного характера, а после издевались над девочкой. Ребенок обо всем рассказала родителям только после того, как ее начали травить в школе.
В настоящее время девочка находится в реабилитационном центре для несовершеннолетних.
По данному факту возбуждено уголовное дело.