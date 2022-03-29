В Приморье трое 12-летних мальчиков изнасиловали одноклассницу

Это происходило с января по март. Они приводили одноклассницу в заброшенный дом, смотрели ролики откровенного характера, а после издевались над девочкой.

В Приморье изнасиловали 12-летнюю девочку. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил telegram-канал Владивосток № 1.

Инцидент произошел в городе Находка. Трое мальчиков с января по март приводили одноклассницу в заброшенный дом. Они смотрели ролики откровенного характера, а после издевались над девочкой. Ребенок обо всем рассказала родителям только после того, как ее начали травить в школе.

В настоящее время девочка находится в реабилитационном центре для несовершеннолетних.

По данному факту возбуждено уголовное дело.