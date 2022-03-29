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В Новосибирске мужчина избил 13-летнего подростка
Между ними произошла словесная перепалка, а затем мужчина избил подростка. В больницу его доставили с сотрясением головного мозга, ушибами, синяками в области лопаток, а также ушибами ребер и грудной клетки.

В Новосибирске мужчина жестоко избил 13-летнего подростка. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил портал «Народный новости» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

Установлено, что инцидент произошел 26 марта на одной из центральных улиц города. Подросток находился в компании знакомых, как внезапно между ним и взрослым мужчиной произошел конфликт. После словесной перепалки последний избил мальчика.

Подростка доставили в больницу с сотрясением головного мозга, ушибами, синяками в области лопаток, а также ушибами ребер и грудной клетки. В настоящее время о состоянии мальчика не сообщается.

По данному факту следователи начали проверку и ищут дебошира.

По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.