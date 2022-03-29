В Нижнем Тагиле отец и крестный подозреваются в сексуальном насилии над четырьмя девочками

Мать девочек отправляла их ночевать в общежитие к бывшему мужу. После этого дети неоднократно жаловались на приставания и домогательства со стороны отца.

В Нижнем Тагиле задержали двоих мужчин по подозрению в секусальном насилии над четырьмя девочками. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил telegram-канал «Плохие новости».

Уточняется, что подозреваемые — родной отец и крестный девочек.

Выяснилось, что мать девочек отправляла их ночевать в общежитие к бывшему мужу. После этого дети неоднократно жаловались на приставания и домогательства со стороны отца. Женщина не верила и продолжала оставлять дочек у него. Крестный отец также участвовал в домогательствах. Это продолжалось несколько лет.

Недавно о домогательствах узнала крестная мать детей. Женщина обратилась в полицию. Мужчин задержали.