В Мервине безработный рязанец угрожал зарезать свою мать

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

В Мервине безработный рязанец угрожал зарезать свою мать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию поступило сообщение, что в одном из домов в Мервине происходит семейный конфликт. Приехав на вызов, оперативники установили, что 50-летний безработный рязанец угрожал зарезать ножом свою 77-летнюю мать. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.