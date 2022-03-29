В Курской области украинские войска обстреляли погранпункт

По словам губернатора Курской области, огонь со стороны Украины велся из огнестрельного оружия и гранатометов.

В Курской области украинские войска обстреляли погранпункт. Об этом во вторник, 29 марта, заявил губернатор Роман Старовойт в своем telegram-канале.

По его словам, погранпункт обстреляли в поселке Теткино. Обошлось без погибших и пострадавших.

«Сегодня 29 марта со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино. Ответным огнем наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена. Обошлось без потерь и разрушений. Прошу не поддаваться панике, ситуация находится под контролем», — заявил губернатор.

Старовойт уточнил, что огонь со стороны Украины велся из огнестрельного оружия и гранатометов.