В Кальном иномарка столкнулась с маршруткой

Авария произошла во вторник, 29 марта, на Касимовском шоссе. Кадры с места ДТП опубликовали в соцсетях.

В Кальном произошло ДТП с участием маршрутки. Кадры с места аварии опубликовали в группе «Рязань».

Авария произошла во вторник, 29 марта, на Касимовском шоссе. По словам очевидцев, на дороге столкнулись белый Hyundai Solaris и маршрутка № 46.

«Белый hyundai solaris по всей видимости разворачивался, и в него на скорости ± 30км/ч врезалась маршрутка, где находился я. Было жестко», — написал очевидец.

Позже стало известно, что в аварии пострадала пассажирка маршрутки.