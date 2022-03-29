В рязанском гипермаркете «Глобус» начали продавать сахар на развес
В магазине установили несколько ящиков с задвижными крышками. Килограмм сахара оценивается в 80 рублей за килограмм (при покупке не более четырех килограммов).
В рязанском гипермаркете «Глобус» начали продавать сахар на развес. Соответствующие фотографии опубликовали во вторник, 29 марта, в соцсетях.
В магазине установили несколько ящиков с задвижными крышками. Килограмм сахара оценивается в 80 рублей за килограмм (при покупке не более четырех килограммов).
Ранее в Рязани с полок магазина начал пропадать сахар.