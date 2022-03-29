В ДТП в Кальном пострадала пассажирка маршрутки

Ранее очевидцы сообщили, что на дороге столкнулись легковушка Hyundai Solaris и маршрутка № 46.

В аварии на улице Кальной в Рязани пострадала пассажирка маршрутки. Об этом во вторник, 29 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На дороге столкнулись легковушка Hyundai Solaris и маршрутка № 46. По предварительной информации, пострадала одна пассажирка маршрутного такси.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.