Спецназ захватил причастных к пыткам российских пленных на Украине

Ранее в сети появилось видео, на котором украинские националисты жестоко обращались с пленными россиянами. Минобороны заявило, что все причастные к пыткам военнопленных понесут суровую ответственность. Глава столичного следкома Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего.

Спецназ захватил причастных к пыткам российских пленных на Украине. Об этом во вторник, 29 марта, заявил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов на круглом столе «Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке», сообщили РИА Новости.

Ранее в сети появилось видео, на котором украинские националисты жестоко обращались с пленными россиянами. Минобороны заявило, что все причастные к пыткам военнопленных понесут суровую ответственность. Глава столичного следкома Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь Владимир Шаманов заявил, что украинских националистов захватили бойцы спецназа.

«Через трое суток наш спецназ этих подонков захватил», — сказал он.