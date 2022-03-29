Шойгу назвал главной целью спецоперации на Украине «освобождение Донбасса»

На селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что задачи первого этапа операции выполнены, а армии Украины нанесен существенный ущерб.

Шойгу назвал главной целью спецоперации на Украине «освобождение Донбасса». Об этом пишет « Интерфакс ».

Во вторник, 29 марта, на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что задачи первого этапа операции выполнены, а армии Украины нанесен существенный ущерб.

«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — сказал Шойгу.

Также Шойгу отметил, что практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны. Военно-морские силы Украины перестали существовать, а все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск понесли значительные потери.

Глава Минобороны сообщил, что из 152 самолетов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожены 123, из 149 вертолетов — 77, из 180-ти комплексов ЗРК большой и средней дальности — 152.