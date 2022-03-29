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Шойгу назвал главной целью спецоперации на Украине «освобождение Донбасса»
На селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что задачи первого этапа операции выполнены, а армии Украины нанесен существенный ущерб.

Шойгу назвал главной целью спецоперации на Украине «освобождение Донбасса». Об этом пишет «Интерфакс».

Во вторник, 29 марта, на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что задачи первого этапа операции выполнены, а армии Украины нанесен существенный ущерб.

«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — сказал Шойгу.

Также Шойгу отметил, что практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны. Военно-морские силы Украины перестали существовать, а все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск понесли значительные потери.

Глава Минобороны сообщил, что из 152 самолетов, находившихся в боевом составе ВСУ до начала операции, уничтожены 123, из 149 вертолетов — 77, из 180-ти комплексов ЗРК большой и средней дальности — 152.