Рязанский суд назначил туляку 16 лет тюрьмы за изготовление наркотиков

В составе организованной группы мужчина готовил наркотические средства в жилом доме в Михайловском районе.

Рязанский суд назначил туляку 16 лет тюрьмы за изготовление наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

С ноября 2019 по февраль 2021 года 22-летний житель Тульской области в составе организованной группы готовил наркотические средства в жилом доме в деревне Павелково Михайловского района.

Также мужчина в январе 2021 года оборудовал тайники-закладки в разных населенных пунктах.

Преступную деятельность туляка пресекли сотрудники УМВД России по Рязанской области совместно с представителями регионального управления ФСБ.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на производство и незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).

Суд назначил туляку 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Дом, в котором находилась лаборатория по производству наркотиков, конфисковали.