Рязанцы пожаловались на водителя маршрутки, который курил за рулем

Инцидент произошел во вторник, 29 марта, около 09:45 в поселке Шереметьевский в маршрутке № 65.

Рязанцы пожаловались на водителя маршрутки, который курил за рулем. Информацию опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел во вторник, 29 марта, около 09:45 в поселке Шереметьевский в маршрутке № 65. По словам автора поста, водитель проигнорировал замечание, что в салоне автобуса много пассажиров и все чувствуют запах.

«На просьбу затушить и выбросить сигарету, курящий водитель ответил — „Что ты орешь?“ При моей попытке запечатлеть данное недоразумение на видео, водитель спрятал раскуренную сигарету в руке, но тем не менее так и не притушил ее», — говорится в сообщении.