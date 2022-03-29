Россиянам показали, как будет выглядеть приложение «Россграм»

Внешне «Россграм» практически ничем не отличается от американского первоисточника. В настоящее время есть лишь прототип, на котором тестируется функционал.

Россиянам показали, как будет выглядеть приложение «Россграм». Ролик опубликовали разработчики в официальном telegram-канале.

По словам создателей приложения, внешне «Россграм» практически ничем не отличается от американского первоисточника. В настоящее время есть лишь прототип, на котором тестируется функционал.

«Сегодня мы покажем вам готовый партнер-релиз нашего веб-приложения. Партнер-релиз — это полностью действующий движок нашей соцсети, на котором наши программисты и тестировщики отлаживают весь функционал и юзабилити продукта», — говорится в видеопрезентации.

На видео можно посмотреть, как работает профиль, размещаются посты, сториз, пишутся комментарии, ставятся лайки и грузится видео. В соцсеть также можно вставить видео с YouTube, добавив ссылку с хостинга.

Фото newseek