Россия заявила протест Украине из-за видео с издевательствами над российскими военными

Украинская сторона приняла протест и пообещала принять «самые жесткие меры, если первыми их поймают, тех, кто допускал эти военные преступления».

Россия заявила протест Украине из-за видео с издевательствами над российскими военными. Об этом сообщил глава российский делегации Владимир Мединский после переговоров в Стамбуле, пишет RT .

Мединский уточнил, что украинская сторона приняла протест и пообещала принять «самые жесткие меры, если первыми их поймают, тех, кто допускал эти военные преступления».

Также он добавил, что «если поймают наши, то сами понимаете».

Ранее сообщалось, что очередные российско-украинские переговоры начались в Стамбуле.