Россия заявила протест Украине из-за видео с издевательствами над российскими военными
Украинская сторона приняла протест и пообещала принять «самые жесткие меры, если первыми их поймают, тех, кто допускал эти военные преступления».
Россия заявила протест Украине из-за видео с издевательствами над российскими военными. Об этом сообщил глава российский делегации Владимир Мединский после переговоров в Стамбуле, пишет
Мединский уточнил, что украинская сторона приняла протест и пообещала принять «самые жесткие меры, если первыми их поймают, тех, кто допускал эти военные преступления».
Также он добавил, что «если поймают наши, то сами понимаете».
Ранее сообщалось, что очередные российско-украинские переговоры начались в Стамбуле.