Роскомнадзор составит административные протоколы на Google
Это связано с неудалением с Youtube роликов по требованию Генпрокуратуры.
Роскомнадзор составит на Google административные протоколы из-за неудаления с Youtube роликов по требованию
Так, по статье 13.41 КоАП РФ на американскую компанию составят два протокола. Ведомство сообщает, что платформа способствует распространению фейкового контента с недостоверной общественно значимой информацией о ходе военной спецоперации на Украине,
Уточняется, что штраф за неудаление материалов в установленный срок может составлять до восьми миллионов рублей. При повторном совершении правонарушения его могут увеличить до 20% годовой выручки компании.