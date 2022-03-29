Роскомнадзор составит административные протоколы на Google

Это связано с неудалением с Youtube роликов по требованию Генпрокуратуры.

Роскомнадзор составит на Google административные протоколы из-за неудаления с Youtube роликов по требованию Генпрокуратуры Р. Ф. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Так, по статье 13.41 КоАП РФ на американскую компанию составят два протокола. Ведомство сообщает, что платформа способствует распространению фейкового контента с недостоверной общественно значимой информацией о ходе военной спецоперации на Украине, дискредитирующей В. С. России .

Уточняется, что штраф за неудаление материалов в установленный срок может составлять до восьми миллионов рублей. При повторном совершении правонарушения его могут увеличить до 20% годовой выручки компании.