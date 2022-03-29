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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru
На нем публиковалась серия мультфильмов о Масяне.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru. Об этом сообщается на универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.

Адрес mult.ru имеется в универсальном сервисе Роскомнадзора. Ведомство ограничило доступ по требованию прокуратуры.

Ранее РКН направил уведомление владельцу сайта о необходимости удаления эпизода мультсериала «Масяня». В нем имелась недостоверная информация о спецоперации России на Украине.

В сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, поскольку он может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе «Ограничение доступа».

«Масяня» — серия мультфильмов, созданная Олегом Куваевым. Первая серия вышла в 2001 году.

Фото — youtube-канал Masyanya Kuvaeva