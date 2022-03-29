Правительство утвердило порядок отсрочки от армии для специалистов ИТ-компаний

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство утвердило порядок отсрочки от армии для ИT-специалистов. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Его приняли в соответствии с указом президента Владимира Путина.

«Речь идет о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в ИT-компаниях не менее одного года. Кроме того, действие правил распространяется на специалистов со стажем менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность», — говорится в сообщении.

Компании, которые хотят оформить отсрочку для специалистов, должны отправить списки в Минцифры до 1 мая 2022 года. После этого общий список отправят в Минобороны. Также в постановлении утвердили перечень из 60 направлений подготовки, которые позволяют претендовать на отсрочку — математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и другие.

Текст самого постановления еще не обнародован.

Напомним, решение по поддержке отечественной отрасли информационных технологии Мишустин анонсировал на заседании Правительства 2 марта.