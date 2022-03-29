Полицейские призвали рязанских водителей отложить переход на «летнюю» резину

Это связано с низкой среднесуточной температурой.

Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей отложить на «летнюю резину». Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

Указывается, что среднесуточная температура в ближайшие дни будет составлять около нуля градусов. При этом утром и вечером на дорогах велика вероятность образования гололеда. Также в ближайшие дни ожидается снег. Из-за этого может образоваться снежный накат.

«К таким условиям летние комплекты покрышек совершенно не приспособлены. В прошедших сутках мы наблюдали увеличившееся количество ДТП с материальным ущербом. Всего в Рязани и области зарегистрировано 40 таких ДТП (в предыдущие сутки — 16). Примерно на половине ТС-участников была установлена „летняя резина“», — указали в ведомстве.

В ГАИ посоветовали в ближайшие две недели не «переобувать» машину. Резину следует поменять при средней температуре +7 градусов и выше. «Но если вы уже успели переоснастить свой автомобиль летними покрышками, разумнее всего на время будет отказаться от его использования и перейти на общественный транспорт», — подчеркнули в ведомстве.