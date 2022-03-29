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На жителя Михайловского района завели уголовное дело за мошенничество с соцвыплатами
По данным полиции, он фиктивно прописался в одном из сел, входящих в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

На жителя Михайловского района завели уголовное дело за мошенничество с соцвыплатами. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские узнали, что 31-летний мужчина прописался в одном из сел, входящих в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Из-за этого ему назначили периодичную соцвыплату. Позже правоохранители выяснили, что мужчина фактически жил в другом месте. Нелегально он получил более 32 тысяч рублей.

На жителя Михайловского района завели дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).