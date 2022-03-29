На трех улицах Рязани в ночь на среду уберут снег
На дежурстве будут находиться десять дорожных машин.
На трех улицах Рязани в ночь на 30 марта пройдет уборка. Объявление опубликовала мэрия.
Дирекция благоустройства подберет снег и грунтовые наносы на улицах Станкозаводской, Зубковой и Михайловском шоссе.
На дежурстве будут находиться десять дорожных машин. За состоянием перекрестков и опасных участков специалисты проследят через камеры видеонаблюдения. При выпадении осадков техника выйдет на подметание и противогололедную обработку.