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На трех улицах Рязани в ночь на среду уберут снег
На дежурстве будут находиться десять дорожных машин.

На трех улицах Рязани в ночь на 30 марта пройдет уборка. Объявление опубликовала мэрия.

Дирекция благоустройства подберет снег и грунтовые наносы на улицах Станкозаводской, Зубковой и Михайловском шоссе.

На дежурстве будут находиться десять дорожных машин. За состоянием перекрестков и опасных участков специалисты проследят через камеры видеонаблюдения. При выпадении осадков техника выйдет на подметание и противогололедную обработку.