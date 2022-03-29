На четырех улицах Рязани отключили холодную воду
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.
На четырех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом
Во вторник, 29 марта, до 17:00 холодную воду отключили по следующим адресам:
- улица Новоселов, дома №№ 5 корпус 1, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7;
- улица Советской Армии, дома №№ 10-а (детский сад № 112), 14/9, 8-а (детский сад № 4);
- улица Тимуровцев, дома №№ 4 (школа № 50), 5 корпус 2, 5 корпус 3;
- проезд Речников, дом № 1-б.
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.