На четырех улицах Рязани отключили холодную воду

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На четырех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Во вторник, 29 марта, до 17:00 холодную воду отключили по следующим адресам:

улица Новоселов, дома №№ 5 корпус 1, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7;

улица Советской Армии, дома №№ 10-а (детский сад № 112), 14/9, 8-а (детский сад № 4);

улица Тимуровцев, дома №№ 4 (школа № 50), 5 корпус 2, 5 корпус 3;

проезд Речников, дом № 1-б.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.