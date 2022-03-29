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На четырех улицах Рязани отключили холодную воду
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На четырех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Во вторник, 29 марта, до 17:00 холодную воду отключили по следующим адресам:

  • улица Новоселов, дома №№ 5 корпус 1, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7;
  • улица Советской Армии, дома №№ 10-а (детский сад № 112), 14/9, 8-а (детский сад № 4);
  • улица Тимуровцев, дома №№ 4 (школа № 50), 5 корпус 2, 5 корпус 3;
  • проезд Речников, дом № 1-б.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.