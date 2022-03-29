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Минстрой: в России начали дешеветь стройматериалы
Глава Минстроя уточнил, что в среднем цены стали ниже примерно на 9%.

В России начали дешеветь стройматериалы. Об этом журналистам сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, пишет РИА Недвижимость.

Глава Минстроя отметил, что снижение цены отмечается по всем позициям. Это подтверждают данные ГИС ФЦС.

Файзуллин уточнил, что в среднем цены стали ниже примерно на 9%.

Ранее сообщалось, что в Рязани директор строительного магазина обманул покупателей на 6,5 миллиона рублей