Минстрой: в России начали дешеветь стройматериалы
Глава Минстроя уточнил, что в среднем цены стали ниже примерно на 9%.
В России начали дешеветь стройматериалы. Об этом журналистам сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, пишет
Глава Минстроя отметил, что снижение цены отмечается по всем позициям. Это подтверждают данные ГИС ФЦС.
Файзуллин уточнил, что в среднем цены стали ниже примерно на 9%.
Ранее сообщалось, что в Рязани директор строительного магазина обманул покупателей на 6,5 миллиона рублей