Минобороны заявило, что призванных весной срочников не направят в горячие точки
Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что всех военнослужащих прошлогоднего весеннего призыва по истечении срока службы уволят в запас и отправят к местам проживания
В Минобороны заявили, что призванных весной граждан не будут направлять в горячие точки. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Его слова
«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — сказал Шойгу.
Он также добавил, что всех военнослужащих прошлогоднего весеннего призыва по истечении срока службы уволят в запас и отправят к местам проживания