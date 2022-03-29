Минобороны заявило, что призванных весной срочников не направят в горячие точки

Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что всех военнослужащих прошлогоднего весеннего призыва по истечении срока службы уволят в запас и отправят к местам проживания

В Минобороны заявили, что призванных весной граждан не будут направлять в горячие точки. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Его слова привело агентство ТАСС.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — сказал Шойгу.

Он также добавил, что всех военнослужащих прошлогоднего весеннего призыва по истечении срока службы уволят в запас и отправят к местам проживания