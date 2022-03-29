Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
Срд, 30
Чтв, 31
ЦБ USD 93.71 -1.95 29/03
ЦБ EUR 102.67 -2.6 29/03
Нал. USD 75.00 / 95.00 15:06
Нал. EUR 85.00 / 105.00 15:06
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
11 676
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
4 553
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
17 054
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
4 127
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Минобороны заявило, что призванных весной срочников не направят в горячие точки
Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что всех военнослужащих прошлогоднего весеннего призыва по истечении срока службы уволят в запас и отправят к местам проживания

В Минобороны заявили, что призванных весной граждан не будут направлять в горячие точки. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Его слова привело агентство ТАСС.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — сказал Шойгу.

Он также добавил, что всех военнослужащих прошлогоднего весеннего призыва по истечении срока службы уволят в запас и отправят к местам проживания