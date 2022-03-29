Минобороны сократит боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях

К такому решению руководство ведомства пришло после переговоров делегаций в Стамбуле.

Минобороны сократит боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом во вторник, 29 марта, заявил заместитель министра обороны Александр Фомин. Его слова привели РИА Новости.

По его словам, ведомство решило кардинально сократить военную активность на этих направлениях после переговоров делегаций в Стамбуле.

«В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходит в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», — сказал Фомин.