Мэр Рязани обсудила благоустройство парка Белякова с жителями Дягилева

Территория победила в рейтинговом голосовании в 2021 году.

Мэр Рязани Елена Сорокина встретилась в парке Белякова с инициативной группой жителей. Об этом она рассказала на странице в соцсети «ВКонтакте» .

Зеленая зона в Дягилеве победила в рейтинговом голосовании. За парк отдали 6066 голосов. «Благодаря национальному проекту и поддержке Правительства Рязанской области эта территория станет полноценным парком», — заявила Сорокина.

По словам мэра, проект разработан, определен подрядчик работ. Отмечается, что это «опытная организация, участвовавшая в благоустройстве городских пространств». На работы выделили 28 миллионов 800 тысяч рублей.

В парке организуют дорожно-тропиночную сеть общей площадью 5800 метров. Дорожки заасфальтируют. «На общественных обсуждениях поднимали вопрос — делать асфальтовое покрытие или плитку. По заключению экспертов, уровень грунтовых вод на территории достаточно высок, мощение плиткой нецелесообразно, поэтому был сделан выбор в пользу асфальта», — отметила мэр.

Также вдоль дорожек сделают 68 опор и светильников. Планируют установить 22 камеры видеонаблюдения и провести санитарную прочистку парка. Работы произведут в основном в отношении поросли и поваленных аварийных деревьев. В парке появятся 30 комплектов малых архитектурных форм — урн и лавочек.

«Обсудили с подрядчиком текущую ситуацию. Все понимают, что цены на стройматериалы выросли, но требовать качественный результат, выполнение сроков по контракту будем строго, конечно, при участии местных активистов. Со своей стороны готова оказывать необходимую поддержку подрядчику», — подчеркнула Елена Сорокина.