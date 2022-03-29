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Мединский подвел итоги переговоров с Киевом
Публикуем ключевые решения, к которым пришли стороны.

Помощник президента России Владимир Мединский подвел итоги переговоров с Московской и Киевом. Его слова во вторник, 29 марта, привели РИА Новости.

По словам Мединского, переговоры прошли конструктивно.

В первую очередь, украинская сторона согласилась после заключения договора между Московской и Киевом отказаться от вступления в военные альянсы.

«Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Россию», — добавил Мединский.

Он также заявил, что если Украина захочет вступить в Европейский союз, Россия не станет этому возражать.

Второе соглашение, к которому пришли стороны, что Украине откажется от возвращения Крым и Донбасса военным путем. Все стремления вернуть земли Киев будет пытаться решить путем переговоров.

Также Мединский не исключает скорой встречи двух президентов.

«Предлагаемый формат был следующий: сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора. Это непростой вопрос, тем более что встреча возможна многосторонняя, с участием государств — гарантов мира и безопасности на Украине», — уточнил глава делегации.

Он также отметил, что российская сторона получила предложения от Украины — «понятно сформулированную их позицию по включению в договор». Эти пункты в ближайшее время рассмотрят, доложат президенту и дадут Киеву ответ.

Напомним, переговоры Украины и России проходили в Стамбуле. Они длились около трех часов.