Курс доллара упал ниже 85 рублей

Информация следует из данных Московской биржи.

Курс доллара упал ниже 85 рублей, евро — меньше 94 рублей. Информация следует из данных Московской биржи .

К 19:00 курс американской валюты расчетами «завтра» снизился на 4,79 рублей и составил 84,96. Евро упал на 2,5 рубля, до 94,1. Отмечается, что в течение дня обе валюты достигали своих минимумов с конца февраля — 82,95 и 92,1 рубля соответственно.

Центральный банк установил официальный курс валюты на среду, 30 марта, на уровне 86,2843 рубля за доллар и 96,0085 — за евро.