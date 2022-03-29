Карту «Тройка» в рязанском транспорте запустят в августе

Уточняется, что с 20 июля начнется тестирование, а в августе проект полноценно запустят в регионе.

Карту «Тройка» в рязанском транспорте начнут тестировать с 20 июля. Об этом во вторник, 29 марта, сообщила пресс-служба областного правительства.

Подготовку к запуску транспортной карты в регионе взял на контроль зампред Евгений Беленецкий.

Уточняется, что с 20 июля начнется тестирование, а в августе проект полноценно запустят в регионе.

Ранее Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы об интеграции транспортной карты «Тройка» в билетную систему региона.