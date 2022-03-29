Инициативы Рязанской области войдут в общий перечень мер федеральной господдержки бизнеса

Губернатор Николай Любимов предложил создать межрегиональную ассоциацию центров импортозамещения и кооперации. Глава региона считает, что такое объединение обеспечит бесперебойную работу предприятий, которые из-за санкций вынуждены искать замену импортным материалам и поставкам.

Инициативы Рязанской области войдут в общий перечень мер федеральной господдержки бизнеса. Об этом во вторник, 29 марта, сообщила пресс-служба областного правительства.

Губернатор Николай Любимов предложил создать межрегиональную ассоциацию центров импортозамещения и кооперации. Глава региона считает, что такое объединение обеспечит бесперебойную работу предприятий, которые из-за санкций вынуждены искать замену импортным материалам и поставкам.

«Конечно, федеральный центр работает, но мы не должны надеяться только на него. Мы сами должны работать в этом направлении. У нас общие экономические вопросы, проблемы. Гораздо проще находить решения вместе», — подчеркнул Николай Любимов.

Инициативу губернатора поддержали в нижней палате российского парламента. По словам председателя комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, стыковка федерального центра и региона даст необходимый эффект.

«Объединение по импортозамещению совершенно верно в нынешней ситуации. Вижу большую перспективу в тех наработках, которые предложили коллеги из Рязанской области», — заключил Кирьянов.