Глава ДНР допустил возможность вхождения республики в состав России

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской республик независимыми территориями.

В ДНР допустили возможность рассмотрения вопроса о вхождении республики в состав России. Об этом во вторник, 29 марта, заявил глава республики Денис Пушилин в своем telegram-канале.

«ДНР рассмотрит вопрос о вхождении в состав Российской Федерации после освобождения всей Республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин», — говорится в сообщении штаба.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской республик независимыми территориями.