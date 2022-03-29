ФАС возбудила дело против производителя сахара

Компанию заподозрили в совершении незаконных действий, которые привели к росту цен на сахар.

ФАС возбудила дело против производителя сахара «Продимекс». Информация об этом размещена на сайте антимонопольной службы.

Уточняется, что компанию заподозрили в совершении незаконных действий, которые привели к росту цен на сахар.

«ФАС России возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара. Служба подозревает ООО „Продимекс“ в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар», — говорится в заявлении.

Анализ документов указывает на вину компании. Ей грозит штраф.