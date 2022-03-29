Эксперт допустил возврат рубля на докризисный уровень

Для этого должны сложиться ряд факторов.

Рубль может вернуться к уровням до нынешнего геополитического кризиса. Об этом сообщило агентство « Прайм » со ссылкой на ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Андрея Кочеткова.

По его словам, для этого должна улучшиться ситуация во внешней политике. Также нужно отказаться от хранения резервов в евро и долларах. В частности, эксперт напомнил о том, что подобная тактика оказалась не вполне безопасной. Из-за этого перевод экспорта на расчеты в рублях приобрел новый смысл. Это может помочь стабильности российской валюты и укреплению нацбезопасности.

Аналитик напомнил, что любой кризис рано или поздно заканчивается.

«Сегодня геополитическая премия в курсе рубля достигает 40-50%. То есть без внешнего давления рубль мог бы торговаться на уровне 55-65 за доллар. Соответственно, наличие положительного торгового баланса вкупе с относительно спокойной внешнеполитической ситуацией уменьшит давление на рубль», — отметил Кочетков.

Специалист уверен в том, что перевод экспорта на рубли в купе с улучшением внешнеполитической ситуации может вернуть курс к значениям около 70 рублей за доллар. Однако на данный момент можно лишь ожидать стабилизации в районе 80-90 рублей за доллар.