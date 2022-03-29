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Эксперт допустил возврат рубля на докризисный уровень
Для этого должны сложиться ряд факторов.

Рубль может вернуться к уровням до нынешнего геополитического кризиса. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Андрея Кочеткова.

По его словам, для этого должна улучшиться ситуация во внешней политике. Также нужно отказаться от хранения резервов в евро и долларах. В частности, эксперт напомнил о том, что подобная тактика оказалась не вполне безопасной. Из-за этого перевод экспорта на расчеты в рублях приобрел новый смысл. Это может помочь стабильности российской валюты и укреплению нацбезопасности.

Аналитик напомнил, что любой кризис рано или поздно заканчивается.

«Сегодня геополитическая премия в курсе рубля достигает 40-50%. То есть без внешнего давления рубль мог бы торговаться на уровне 55-65 за доллар. Соответственно, наличие положительного торгового баланса вкупе с относительно спокойной внешнеполитической ситуацией уменьшит давление на рубль», — отметил Кочетков.

Специалист уверен в том, что перевод экспорта на рубли в купе с улучшением внешнеполитической ситуации может вернуть курс к значениям около 70 рублей за доллар. Однако на данный момент можно лишь ожидать стабилизации в районе 80-90 рублей за доллар.