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Десятки рязанцев находились рядом с пожилой женщиной около ТРЦ «Виктория Плаза», пока к ней ехала скорая
Пост об этом опубликовали очевидцы в соцсетях.

В Рязани около ТРЦ «Виктория Плаза» женщине стало плохо. Пост об этом во вторник, 29 марта, опубликовали очевидцы в соцсетях.

На кадрах видно, как вокруг женщины собралась толпа людей.

«На площади Победы заметили женщину, которой вероятно стало плохо (она лежала у ТРЦ Виктория Плаза). Очевидцы засняли, как ее погрузили в машину скорой помощи», — говорится в сообщении.

Также рязанцев призвали не быть равнодушными и не проходить мимо чужого горя.