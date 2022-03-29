Десятки рязанцев находились рядом с пожилой женщиной около ТРЦ «Виктория Плаза», пока к ней ехала скорая
Пост об этом опубликовали очевидцы в соцсетях.
В Рязани около ТРЦ «Виктория Плаза» женщине стало плохо. Пост об этом во вторник, 29 марта, опубликовали очевидцы в соцсетях.
На кадрах видно, как вокруг женщины собралась толпа людей.
«На площади Победы заметили женщину, которой вероятно стало плохо (она лежала у ТРЦ Виктория Плаза). Очевидцы засняли, как ее погрузили в машину скорой помощи», — говорится в сообщении.
Также рязанцев призвали не быть равнодушными и не проходить мимо чужого горя.