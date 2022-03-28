Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
-3°
Втр, 29
Срд, 30
ЦБ USD 95.66 -0.39 26/03
ЦБ EUR 105.27 -0.2 26/03
Нал. USD 85.00 / 105.00 08:54
Нал. EUR 95.00 / 115.00 08:54
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
10 569
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
3 849
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
16 212
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
3 446
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
За неделю с улиц Рязани эвакуировали 130 автомобилей
Один из автомобилей эвакуировали с улицы Почтовой за остановку в зоне действия знака «Остановка запрещена». Ряд машин направили на спецстоянку с других улиц Рязани.

В Рязани за неделю с улиц эвакуировали 130 машин, водители которых нарушили правила остановки и стоянки. Об этом сообщил сайт регионального управления МВД.

Один из автомобилей эвакуировали с улицы Почтовой за остановку в зоне действия знака «Остановка запрещена». Ряд машин направили на спецстоянку с других улиц Рязани.

За нарушения грозит штраф в размере 1500 рублей. В полиции отметили, что несмотря на штраф, водители умышленно или по неосторожности допускают такие нарушения, из-за чего на улицах создаются заторы. Также препятствия создают машины, оставленные или остановившиеся ближе 15 метров от остановки общественного транспорта, а также ближе 5 метров перед пешеходными переходами. В сообщении добавили, что это создает аварийные ситуации для пешеходов.

Машины нарушителей задерживают. Транспорт помещают на спецстоянку, если невозможно на месте устранить причины правонарушения.