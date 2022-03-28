За неделю с улиц Рязани эвакуировали 130 автомобилей

Один из автомобилей эвакуировали с улицы Почтовой за остановку в зоне действия знака «Остановка запрещена». Ряд машин направили на спецстоянку с других улиц Рязани.

В Рязани за неделю с улиц эвакуировали 130 машин, водители которых нарушили правила остановки и стоянки. Об этом сообщил сайт регионального управления МВД.

Один из автомобилей эвакуировали с улицы Почтовой за остановку в зоне действия знака «Остановка запрещена». Ряд машин направили на спецстоянку с других улиц Рязани.

За нарушения грозит штраф в размере 1500 рублей. В полиции отметили, что несмотря на штраф, водители умышленно или по неосторожности допускают такие нарушения, из-за чего на улицах создаются заторы. Также препятствия создают машины, оставленные или остановившиеся ближе 15 метров от остановки общественного транспорта, а также ближе 5 метров перед пешеходными переходами. В сообщении добавили, что это создает аварийные ситуации для пешеходов.

Машины нарушителей задерживают. Транспорт помещают на спецстоянку, если невозможно на месте устранить причины правонарушения.