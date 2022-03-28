Вильфанд: в течение недели непогода не закончится

Жителей центральной части страны ожидают почти полное отсутствие солнца, гололедица, температуры ниже климатической нормы, добавил синоптик.

В центре Европейской России ожидается некомфортная погода. Об этом в понедельник, 28 марта, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По его словам, жителей центральной части страны ожидают почти полное отсутствие солнца, гололедица, температуры ниже климатической нормы.

«В течение ближайшей недели непогода не закончится. Преобладающая циркуляция над Европейской Россией будет циклонической, поэтому небо будет облачным. Прежде всего, это касается северной и центральной части региона. Воздушные потоки в основном северо-западные. Ожидаются осадки разной интенсивности. Солнца по расчетам не видно. Температура будет ниже нормы на два—четыре градуса», — сказал синоптик.

Так, в понедельник и вторник россиян ожидают мокрый снег и дождь. Далее высота снежного покрова постепенно будет вырастать. Ночью и днем температура будет держаться в пределах 3-4 градусов тепла. К середине недели в центр России придет еще один циклон, при котором ночью температура воздуха опустится до -9.