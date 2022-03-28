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Ведомости: Минздрав начал искать аналоги лекарств, не выпускаемых в России
Отмечается, что «меры принимаются на случай ухода иностранных фармпроизводителей».

Ведомости: Минздрав начал искать аналоги лекарств, не выпускаемых в России. Об этом пишут «Ведомости».

По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой Минздрав начал собирать информацию о лекарствах, которые не выпускаются в России и дружественных странах. Отмечается, что «меры принимаются на случай ухода иностранных фармпроизводителей».

Издание пишет, что письмо в регионы направил клинический фармаколог Минздрава Владимир Петров.

Источник в Минздраве подтвердил «Ведомостям» существование письма. Он уточнил, что это делается для того, чтобы регионы в случае нарушений логистики заранее знали, чем заменить медикаменты. Он подчеркнул, что фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, поставки идут по графику, а Минздрав не видит оснований для дефицита лекарств.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев рассказал, что в письме идет речь о взаимозаменяемости внутри терапевтической группы.

«Клинические фармакологи смогут дать клинические рекомендации, какой антибиотик или вирусный препарат можно заменить на другой. А провизоры и фармацевты имеют полномочия предлагать препараты исключительно по действующему веществу, то есть только прямые дженерики», — уточнил Нифантьев.

Ранее в Минздраве заявили, что спрос на некоторые лекарства вырос в десять раз. Рязанский минздрав объяснил нехватку лекарств в аптеках закупками «впрок».

Также россиян предупредили о мошенниках, которые по телефону призывают закупать лекарства из-за якобы будущего дефицита.