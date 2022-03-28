В Японии заявили, что не смогут конфисковать валютные резервы Банка России

Реквизировать активы не позволит японское законодательство.

В Японии заявили, что не смогут конфисковать валютные резервы Банка России. Об этом пишет РИА Новости .

Министр финансов Сюнъити Судзуки, выступая на заседании парламентского комитета, рассказал, что японское законодательство не позволяет реквизировать резервы Центробанка, хранящиеся в Банке Японии.

Отмечается, что в Банке Японии хранится около шести процентов от общего объема золотовалютных резервов России — это 33 млрд долларов или около четырех трлн иен.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе решили заморозить активы Банка России, чтобы предотвратить финансирование им военной операции.