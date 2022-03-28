В Японии заявили, что не смогут конфисковать валютные резервы Банка России
Реквизировать активы не позволит японское законодательство.
В Японии заявили, что не смогут конфисковать валютные резервы Банка России. Об этом пишет
Министр финансов Сюнъити Судзуки, выступая на заседании парламентского комитета, рассказал, что японское законодательство не позволяет реквизировать резервы Центробанка, хранящиеся в Банке Японии.
Отмечается, что в Банке Японии хранится около шести процентов от общего объема золотовалютных резервов России — это 33 млрд долларов или около четырех трлн иен.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе решили заморозить активы Банка России, чтобы предотвратить финансирование им военной операции.