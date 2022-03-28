В Волгограде 55-летний охранник предстанет перед судом за совращение подростков через интернет
Экспертиза признала мужчину склонным к педофилии. Уголовное дело направили в суд.
В Волгограде 55-летний охранник предстанет перед судом за совращение подростков через интернет. Об этом пишет портал «
Мужчина писал в интернете подросткам из Волгограда, Краснодарского края, Славянска-на-Кубани, Рязанской, Владимирской областей и республики Мордовии. Он склонял несовершеннолетних к развратным действиям сексуального характера и предлагал обменяться видеозаписями с половыми органами.
Следователи установили шесть преступных эпизодов. Волгоградец признал вину. Экспертиза признала его склонным к педофилии.
Уголовное дело против мужчины передали в суд, на котором ему назначат срок пребывания в психиатрическом учреждении закрытого типа.