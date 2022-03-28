Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
-3°
Втр, 29
Срд, 30
ЦБ USD 95.66 -0.39 26/03
ЦБ EUR 105.27 -0.2 26/03
Нал. USD 85.00 / 105.00 08:54
Нал. EUR 95.00 / 115.00 08:54
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
10 569
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
3 849
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
16 212
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
3 446
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Волгограде 55-летний охранник предстанет перед судом за совращение подростков через интернет
Экспертиза признала мужчину склонным к педофилии. Уголовное дело направили в суд.

В Волгограде 55-летний охранник предстанет перед судом за совращение подростков через интернет. Об этом пишет портал «Волгоград онлайн» со ссылкой на региональный СУ СКР.

Мужчина писал в интернете подросткам из Волгограда, Краснодарского края, Славянска-на-Кубани, Рязанской, Владимирской областей и республики Мордовии. Он склонял несовершеннолетних к развратным действиям сексуального характера и предлагал обменяться видеозаписями с половыми органами.

Следователи установили шесть преступных эпизодов. Волгоградец признал вину. Экспертиза признала его склонным к педофилии.

Уголовное дело против мужчины передали в суд, на котором ему назначат срок пребывания в психиатрическом учреждении закрытого типа.